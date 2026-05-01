Farmers markets to visit in the Denver metro this year 

By Cassidy Ritter, Special to Denverite

Spring has sprung, and you know what that means: farmers markets!

Weekends (and some weekdays) can now be spent perusing Colorado-grown fruits and vegetables, baked goods and artisan foods, hand-crafted drinks, locally made artwork and so much more.

In addition to checking items off your weekly shopping list, farmers markets are great ways to support local farmers and small-business owners.

The Denver metro has a variety of markets to check out this season, including a new one in Harvey Park.

Have fun exploring!

Denver

Starting Saturday, May 2:

Cherry Creek Fresh Market. East side of the Cherry Creek Shopping Center, on Steele Street, next to Macy’s. Saturdays from 9 a.m.-2 p.m. Ends Oct. 10.

City Park Farmers Market. City Park Esplanade, 2551 E. Colfax Ave. Saturdays from 8 a.m.-1 p.m. Ends Oct. 31. SNAP benefits accepted.

Harvey Park Farmers Market. Kunsmiller Creative Arts Academy, 2250 S. Quitman Way. Saturdays from 9 a.m.-1 p.m. Ends Oct. 31. SNAP benefits accepted. (Read our story about Southwest Denver’s new farmers market.)

Starting Sunday, May 3:

South Pearl Farmers Market. 1400-1500 S. Pearl St. Sundays from 9 a.m.-1 p.m. Ends Nov. 8. No dogs allowed. SNAP benefits accepted.

Starting Saturday, May 9:

University Hills Farmers Market. Wellshire Presbyterian Church, 2999 S. Colorado Blvd. Saturdays from 9 a.m.-1 p.m. Ends Oct. 31.

Starting Sunday, May 10:

The Highlands Farmers Market. Along West 32nd Avenue from Julian to Newton streets. Sundays from 9 a.m.-1 p.m. Ends Oct. 25.

Starting Sunday, May 31:

People + Produce Farmers Market. Belleview Station, 6785 E. Chenango Ave. Sundays from 9 a.m.-1 p.m. Ends Oct. 12.

Starting Friday, June 19:

Huerta Urbana Farmers Market. Focus Points Family Resource Center, 2501 E. 48th Ave. June 19 and 26, July 10, 17, 24 and 31, Aug. 7, 14, 21 and 28, Sept. 11, 18 and 25, Oct. 9, 16, 23 and 30 from 2-5 p.m. SNAP and WIC benefits accepted.

Starting Sunday, June 21:

Central Park Farmers Market. Founders’ Green at Central Park, 7601 29th Ave. Sundays from 8:30 a.m.-12:30 p.m. Ends Oct. 11.

Aurora

Starting Saturday, May 9:

Southlands Farmers Market. Southlands, 23975 E. Town Square Ave., Aurora. Saturdays from 8 a.m.-1 p.m. Ends Sept. 26.

Rebel Marketplace. Del Mar Park, 12000 E. Sixth Ave., Aurora. May 9, June 6, June 20, July 3, July 18, Aug. 1, Aug. 15, Sept. 5, Sept. 19, Oct. 3 and Oct. 17 from 9 a.m.-1 p.m.

Starting Wednesday, May 27:

Mini Rebel Marketplace: Night Market. Hoffman Library, 1298 Peoria St., Aurora. May 27, June 24, July 29 and Aug. 26 from 6-8 p.m.

Boulder County

Starting Saturday, April 4:

Boulder Farmers Market - Saturday Market. Along 13th Street between Arapahoe Avenue and Canyon Boulevard in Boulder. Saturdays from 8 a.m.-2 p.m. Ends Nov. 21. Pets not allowed. SNAP benefits accepted.

Longmont Farmers Market. Boulder County Fairgrounds, 9595 Nelson Rd., Longmont. Saturdays from 8 a.m.-1 p.m. Ends Nov. 21. Pets not allowed. SNAP benefits accepted.

Starting Wednesday, May 6:

Boulder Farmers Market - Wednesday Market. Along 13th Street between Arapahoe Avenue and Canyon Boulevard in Boulder. Wednesdays from 3:30-7:30 p.m. Ends Oct. 7. Pets not allowed. SNAP and WIC benefits accepted.

Starting Thursday, May 7:

Erie Farmers Market. Along Briggs Street between Wells and Moffat streets in Erie. Thursdays from 5-8 p.m. Ends Sept. 17.

Starting Saturday, May 9:

Louisville Farmers Market. Along Front Street in downtown Louisville. Saturdays from 9 a.m.-1 p.m. Ends Oct. 10. SNAP benefits accepted.

Starting Wednesday, May 20:

Superior Summer Market. 2250 Main St., Superior. May 20, June 17, July 15, Aug. 19 and Sept. 16 from 5-8 p.m.

Douglas County

Starting Sunday, April 5:

Highlands Ranch Farmers’ Market. Highlands Ranch Town Center, 9288 Dorchester St., Highlands Ranch. Sundays from 10 a.m.-2 p.m. Ends Nov. 1. SNAP benefits accepted.

Starting Sunday, May 10:

Parker Farmers Market. Downtown Parker, 19565 Mainstreet, Parker. Sundays from 8 a.m.-1 p.m., no market on June 14. Ends Oct. 31.

Starting Sunday, May 24:

Festival Park Farmers Market. Festival Park, 300 Second St., Castle Rock. Sundays from 9 a.m.-2 p.m. Ends Oct. 11.

Jefferson County

Starting Tuesday, May 26:

Evergreen Farmers Market. Center For The Arts Evergreen, 31880 Rocky Village Dr., Evergreen. Tuesdays from 10 a.m.-2 p.m. Ends Sept. 22.

Starting Saturday, May 30:

Golden Farmers Market. 10th and Illinois streets parking lot, 1019 10th St., Golden. Saturdays from 8 a.m.-1 p.m., relocated to Golden High School for July 25. Ends Oct. 3. SNAP benefits accepted.

Starting Sunday, June 7:

Arvada Farmers Market. Olde Town Square, 5702 Olde Wadsworth Blvd., Arvada. Sundays from 9 a.m.-1:30 p.m. Ends Sept. 27.

Starting Saturday, June 13:

Lakewood Farmers Market. Mile Hi Church, 9077 W. Alameda Ave., Lakewood. Saturdays from 10 a.m.-2 p.m. Ends Oct. 3. SNAP benefits and EBT payments accepted.

Littleton

Starting Saturday, May 2:

Southwest Plaza Farmers Market. Southwest Plaza’s southeast parking lot, 8501 W. Bowles Ave., Littleton. Saturdays from 8 a.m.-2 p.m. Ends Oct. 31. SNAP benefits accepted.

Starting Friday, June 5:

Aspen Grove Farmers Market. Aspen Grove, 7301 S. Santa Fe Dr., Littleton. Fridays from 10 a.m.-2 p.m. Ends Sept. 25.

Starting Wednesday, June 24:

Sterling Ranch Farmers Market. Providence Park, 8100 Piney River Ave., Littleton. Wednesdays from 3-7 p.m. Ends Oct. 14. SNAP benefits and EBT payments accepted.

Westminster

Starting in June:

Orchard Farmers Market. Orchard Town Center at the Macy’s parking lot, 14535 Delaware St., Westminster. Sundays from 9 a.m.-2 p.m. Ends Sept. 27.

Starting Saturday, June 6:

Westminster Farmers Market. 5255 W. 98th Ave., Westminster. Saturdays from 9 a.m.-1:30 p.m. Ends Sept. 26.