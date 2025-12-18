Denver news

Chamber of Commerce to conduct independent review after Denverite reporting on leadership concerns

The board said it supported CEO J.J. Ament, but would respond to a report including allegations of yelling and bullying.
Andrew Kenney,Paolo Zialcita
6 min. read
J. J. Ament, president and CEO of the Denver Metro Chamber of Commerce, stands in a Denver Center for the Performing Arts space before Mayor Mike Johnston gives his second State of the City address. July 21, 2025.
Kevin J. Beaty/Denverite

Andrew Kenney

Andrew Kenney became the supervising editor of Denverite in 2024. He covered state politics for Colorado Public Radio as a reporter from 2019 to 2024, and previously was a reporter at The Denver Post, Denverite and The (Raleigh) News & Observer.

Contact:

Email: [email protected]

Bluesky: @andyknny.bluesky.social

X: @andyknny

Paolo Zialcita

Paolo's lived in Colorado since 2020, but he didn't become an official Denverite until he moved close to City Park in 2023. Since then, he's been obsessed with learning as much as he can about the city. As Denverite's Neighborhood Reporter, he now gets to do that for a living. Before coming to Denverite, he worked on CPR News' daily news desk, NPR and KUNR Public Radio in Reno, Nevada. Paolo can often be found roaming East Colfax, lounging at Cheesman Park, or slowly hitting up every single ice cream shop in the city.

Contact:

Email: [email protected]

Bluesky: @zialcita.bsky.social

X: @paolozialcita

Recent Stories

View more posts